Zoom se cae en todo el mundo, miles de usuarios reportan fallas

México.- Durante las últimas horas, el servicio de videollamadas Zoom dejó de funcionar a nivel internacional. Entre los países afectados están Estados Unidos, India, México, España y varios países de Europa.

Reportes preliminares sugieren que la falla radica en que la aplicación no permite realizar llamadas.

Se dio a conocer que al menos 10 mil personas han reportado anomalías con el servicio.

Según lo describen, aunque tengan buena conexión a Internet, las llamadas no se realizan por una supuesta 'falla en la conexión'.

Por el momento, la empresa dio a conocer que ya se encuentran trabajando para resolver el problema. Por el momento sigue sin funcionar.

Unable to access our @zoom_us account. Cannot login to the profile. Attempting to contact support which provides no help until you can provide a host ID which is only available after you login. pic.twitter.com/LFXiUO5xdM