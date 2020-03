YouTuber golpeó a su hija de 2 años por arruinar su maquillaje

Una youtuber afirmó a su propio público que ella "golpeó" a su hija como castigo por arruinar dos de sus paletas de sombras de ojos.

"Mi hija de 2 años acaba de recibir una paliza", dice Michelle Grace, visiblemente molesta. Desde entonces, el clip se ha eliminado del canal de YouTube de Grace, sin embargo, se hizo viral el video donde se escucha de fondo el llanto de la pequeña.

"¿Ustedes escuchan eso, verdad? Mi hija de 2 años acaba de recibir su merecido porque no importa cuántas veces le diga que no se meta con mi maquillaje, ya me arruinó dos paletas de maquillaje y una es de edición limitada, estoy muy enojada", dice la mujer en el video que fue eliminado.

En el clip, la youtuber dijo que por al motivo le pegó "hasta que le dolió la mano".

I don´t know who the heck Michelle Grace is but she is absolutely vile. She openly admits to beating her 2 yr old for ruining her Jeffree Star makeup pallet.



Girl, there isn´t enough makeup in the world to hide the ugliness you have on the inside pic.twitter.com/gxMWesl7yx — Natasha Del Riego (@natashaaa__) February 28, 2020

Tras esto, internautas y otros youtubers están indignados por la situación y piden que se avise a los Servicios de Protección Infantil. Un usuario de Twitter resumió la reacción, escribiendo: "Wow, imagina valorar tu maquillaje más que tu hijo".

Además de los cristales, las cartas del tarot y los horóscopos, Grace parece estar interesada en el maquillaje, y en coleccionar lo último en gamas de sombras de ojos de sus estrellas favoritas de las redes sociales como James Charles, Jeffree Star y Shane Dawson, cuyas paletas cuestan más de US$50.

"Cuando trabajas por algo y ahorras para comprar algo, es literalmente como un niño. Lo tratas como a un niño ", dice Grace, en un esfuerzo por explicar por qué su hijo de la vida real merecía una paliza.

La mujer continúa: "¿Mi paleta de ´Conspiracy´? ¿Mi paleta de James Charles? Todos son como mis hijos. Los protejo con mi vida".

Tras lo sucedido, la youtuber ofreció disculpas, al igual que una justificación ante los hechos ya narrados.

"No debí haber hecho que pareciera que las cosas materiales eran más importantes que ella porque créanme, no lo son. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué. La amo más que a todo y a todos. Siempre lo he hecho. Todos están enojados conmigo. Y lo entiendo. Tuve que alejarme y privarme de todo y apagar mis comentarios para poder pensar en las cosas. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para ser mi mejor versión y seguir adelante para poder ser mejor para Arya", escribió en un comunicado.

@michellegraceh #michellegrace U hit her so hard that it hurt your hand..

Yet u didn't hurt her, just her feelings??



Um.. no.. You were proud of hurting your 2 year old until everyone came for u.. you're not sorry 4 what you did u r sorry people are calling u out ??????? pic.twitter.com/YpSzos9ftk — AUSTRALIAN MUM VLOGGER (@mumvlogs) February 29, 2020

(Con información de New York Post)