¿Wuhan se ha convertido en el nuevo Chernobyl?, habitantes han desaparecido

En una auténtica ciudad fantasma se ha convertido Wuhan tras el impactante brote del coronavirus que ha cobrado la vida de 132 personas e infectado a más de 5 mil habitantes.

Luego de las impresionantes imágenes que muestra a la entidad china sin habitantes en sus calles, los internautas no han dudado en comparar dicha situación con la explosión nuclear ocurrida el 26 de abril de 1986 en Chernobil.

Por orden de las autoridades, desde el jueves pasado se ha restringido la circulación a los automóviles, así como también la clausura de todos los negocios de la ciudad para evitar que el virus siga propagándose por el mundo.

Mientras tanto, diversas aerolíneas han prohibido los vuelos directos a China y de llegar a permitir alguno, los pasajeros son revisados por distintos filtros de salubridad.

Por su parte, la agencia AFP monitoreó la ciudad de Wuhan para evidenciar la zona fantasma.

Ghost town.



Drone images by @AFPTV journalist @LeoRamirezAFP in Wuhan, shows how deserted the central Chinese city has become under lockdown over the #coronavirus pic.twitter.com/b7RcrkZkmC