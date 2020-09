William Barr, secretario de Justicia en EUA compara el encierro por pandemia con la esclavitud

En declaraciones vertidas el miércoles por la noche en un evento auspiciado por el Hillsdale College, Barr describió las órdenes de encierro como "la mayor intrusión en las libertades civiles en la historia de Estados Unidos" desde la esclavitud.

En sus comentarios, en un evento en Virginia auspiciado por su alma máter, criticó también a sus fiscales por comportarse como "cazadores de cabezas" en búsqueda de acusados prominentes y por usar el peso del sistema de justicia penal para lanzar lo que él dijo eran pesquisas políticas "mal concebidas".

