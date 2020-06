Viralizan abuso de poder de policía que golpea a menor de 14 años para arrestarlo

En los últimos días se han viralizado imágenes en las que se demuestra el abuso de poder que en ocasiones llegan a ejercer los policías. En las últimas horas, se volvió viral un video en el que se demuestra a un policía golpear a un menor de 14 años para arrestarlo.

Este problema, desafortunadamente, se ha vuelto tendencia luego de que el afroamericano George Floyd falleció cuando policías de Minneapolis intentaron arrestarlo, pero terminaron por asfixiarlo.

Ahora, en redes sociales, se hizo viral la grabación en la que se muestra un hecho más relacionado a esta problemática, pues en esta se observa como un policía tira a un joven de 14 años y comienza a golpearlo duramente en diferentes partes de su cuerpo.

Debido a que el adolescente ponía cierta resistencia, el policía actúa de esta forma. El momento quedó registrado por testigos que grabaron las acciones del elemento de seguridad, a la vez de que piden al policía detenerse.

Sin embargo, esto ocurrió el pasado 27 de abril en Rancho Cordova, California, entre las calles Mather Field y Mills Station. En su momento, la policía de esta comunidad mencionó que el joven portaba cigarros de tabaco y que en un inició mintió sobre su edad, mientras que ponía resistencia para ser detenido.

Tras esto, el policía tiró las esposas y es cuando ambos comienzan a forcejear. No obstante, el acontecimiento volvió a tomar relevancia tras el abuso de poder que se ha visto en diferentes ocasiones por parte de la policía.

WARNING: This video of a @RanchoCordovaPD officer beating a 14-year-old is sickening, and demands immediate action.



How many of these videos must we see before we do something about police violence in this country? pic.twitter.com/C7oIrz0v1c