Video de niñas abandonadas en frontera México-EEUU desata críticas a Biden

ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES PUEDEN SER SENSIBLES PARA ALGUNOS ESPECTADORES. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN

Un par de contrabandistas fueron captados mientras "arrojaron" por la frontera entre México y Estados Unidos a dos hermanas, de tres y cinco años de edad.

El momento fue captado en video por la Guardia Fronteriza de El Paso, Texas, quienes acudieron al auxilio de las menores.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1