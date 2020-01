VIDEO: Fuerte explosión en un edificio en Houston

┬áLos bomberos de Houston atienden el incendio que dejó una explosión originada en lo que parece ser un edificio industrial, donde hasta ahora se reporta un herido.

La persona lesionada fue llevada al hospital debido al fuerte estallido que fue percibido en varios hogares aledaños, informa CNN y el canal estadounidense WCTV.

La explosión se sintió en otros edificios cerca de la cuadra 4500 de Gessner Road, a unas 18 millas al noroeste del centro, a las 4:30 horas, tiempo local, (10:30 GMT).

Los residentes han reportado ventanas y puertas rotas en sus domicilios ubicados en el área, informa el canal virtual KTRK.

"(La explosión) nos sacó a todos de nuestra cama, fue muy fuerte [...] rompió todas las ventanas de nuestra casa. Abrió la puerta del garaje de todos por aquí [...] y más cerca de la explosión por aquí, rompió los techos y las paredes de las personas y no sabemos qué es [...] es una zona de guerra por aquí", dijo el residente Mark Brady, al canal local KPRC-TV.

En tanto, el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, pidió a los vecinos que "eviten esta zona y no se dejen llevar por la curiosidad".

Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.



Police say this is an industrial facility. Witnesses say the windows and walls of their homes rattled.



At this hour, authorities warn of a second blast. @wpri12 pic.twitter.com/w5BPCwx2a6