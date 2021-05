VIDEO: Al menos 37 muertos y una centena de heridos por estampida durante peregrinación en Israel

Al menos 37 personas fallecieron y más de 100 personas resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, en una estampida durante una congregación religiosa en el norte de Israel.

El Maguén David Adom, el servicio nacional de emergencia de Israel, informó que estaba atendiendo a 103 personas, 38 de ellas en condición crítica.

El incidente ocurrió a altas horas de la noche y había reportes contradictorios sobre si una grada se había derrumbado, pero el servicio de rescate aseguró que las heridas fueron causadas únicamente durante una estampida.

