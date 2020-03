Video: Adorables cachorros visitan el Acuario de Georgia en EUA

El Acuario de Georgia podría estar cerrado al público en general en medio del brote de COVID-19, pero estos cachorros de la Sociedad Protectora de Animales de Atlanta recibieron el tratamiento de reyes.

Un par de adorables cachorros tuvieron un momento de esparcimiento en el Acuario de Georgia en medio de la pandemia del Covid-19.

El famoso acuario se encuentra cerrado al público como medida para prevenir la propagación del coronavirus, sin embargo, estos adorables cachorros de Atlanta Humane Society´s tuvieron la oportunidad de disfrutar y ver los diversos animales marinos.

En un video se puede ver a los cachorros corriendo en las instalaciones del acuario, también viendo a los peces, después de un divertido recorrido los cachorros finalmente se durmieron.

No ruff days here, just a couple of cute puppers from @AtlantaHumane exploring our Ocean Voyager habitat?????? pic.twitter.com/ZoW9L4TKvU