Conoce al delfín robot que reemplazaría a los reales en parques temáticos

Lanzándose alrededor de la piscina mientras un grupo de nadadores se paran en el extremo menos profundo, el delfín se parece mucho a los que saltan a través de aros y realizan acrobacias en los parques temáticos.

VIDEO CORRECTION: This robot dolphin is 550 pounds with medical-grade silicone skin and it could help end marine park captivity for good. We are deleting a previous version of this video that misstated where the company is based pic.twitter.com/hrTrSHzCJI