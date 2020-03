Viajó a Italia con su amante, contrajo coronavirus y ahora está aislado con su esposa

Un marido infiel que se contagió de coronavirus en un viaje secreto a Italia con su amante, ahora se encuentra aislado en el Reino Unido con su esposa, quien desconoce cómo él contrajo el virus.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada y reside en el norte de Inglaterra (Reino Unido), confesó a los médicos dónde ocurrió el contagio. Les dijo que tras regresar de su escapada secreta, acudió a un hospital con síntomas de coronavirus, y las pruebas confirmaron que tiene la enfermedad.

Se trata de una persona "adinerada con un trabajo muy bien remunerado", afirmó a The Sun una fuente familiarizada con el asunto. "Su caso sería divertido si no fuera tan grave. El hombre confesó lo que había estado haciendo en Italia y que su esposa no tiene idea" de las circunstancias en las que se produjo el contagio. Su mujer cree que él contrajo la enfermedad durante un viaje de negocios en territorio británico.

Aunque el paciente admitió a los médicos lo que había sucedido, dijo que nada lo convencería de revelar el nombre de su amante.

Se espera que el hombre se recupere por completo de la infección, pero se dice que está en un "pánico" por el hecho de que su esposa se entere de la verdad.

"Pensó que tenía la coartada perfecta para llevar a cabo su aventura, pero no había tenido en cuenta la crisis del coronavirus", señaló la fuente. El paciente se siente aliviado de haber regresado a su país antes de que se cancelaran los viajes procedentes de Italia, porque de lo contrario habría tenido que dar explicaciones a su esposa, señaló.

Italia es el país más afectado en Europa por el covid-19, pues se han infectado más de 31,500 personas y muerto 2,158.

Mientras en Reino Unido, hasta el momento se han registrado 56 muertes y al menos 1.540 infectados.