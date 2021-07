Especialistas piden confiar en vacunas Sinopharm, Sinovac y Sputnik V

Después de que la Unión Europea vetara las vacunas chinas y la rusa Sputnik V, diversos especialistas señalan que son confiables.



En un artículo para The New York Times Achal Prabhala, activista de salud pública de la India que promueve una distribución más amplia de las vacunas, y Chee Yoke Ling, una abogada de Malasia que trabajó durante una década para mejorar el acceso a los medicamentos en China, dijeron que ante la escasez de vacunas contra el covid-19 en los países más ricos del mundo y el temor de algunos de las naciones más pobres a no recibirla siquiera, una solución "escondida a la vista" podría estar en los fármacos desarrolladas por China y Rusia

Mencionan que, aunque las vacunas de China y de Rusia fueron inicialmente "descartadas" por los medios occidentales y globales —en parte debido a la percepción de que eran "inferiores" a las fabricadas por Moderna, Pfizer-BioNtech o AstraZeneca—, la evidencia acumulada con el tiempo demuestra que "también funcionan bien".

En este sentido, recuerdan que la prestigiosa revista médica The Lancet ha publicado esta semana los resultados provisionales del ensayo de fase III de Sputnik V, que muestran que el fármaco ruso tiene una tasa de eficacia del 91,6 %.

Por otro lado, una serie de países han aprobado ya las vacunas chinas de Sinopharm y de Sinovac, así cómo la rusa Sputnik V.

Ante la gran escasez de vacunas y los retrasos en la entrega, Francia, España y Alemania ahora están empezando a hablar de la posibilidad de realizar pedidos de vacunas chinas y rusas.

"La semi-desesperación", al parecer, finalmente los ha llevado a denunciar los prejuicios contra las vacunas no occidentales, estiman los expertos.