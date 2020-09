¿Está Rusia cada vez más cerca de ganar la carrera por desarrollar una vacuna contra Covid-19?

De acuerdo a los resultados publicados el viernes por la revista médica The Lancet, la vacuna rusa Sputnik V para atacar el Covid-19 produjo una respuesta de anticuerpos en todos los 40 participantes de la segunda fase del estudio.

NEW—Preliminary results from Russian trials find that #COVID19 vaccine candidates led to no serious adverse events and elicit antibody response https://t.co/jGUwQa8oNd



