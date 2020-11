La OMS ve "prometedores" los resultados de la vacuna anticovid de Pfizer

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, juzgó hoy como "prometedores" los resultados preliminares de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, que al parecer previene en un 90 % la infección de coronavirus.

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the ?? who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19. The ?? is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic!