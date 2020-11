Aparece misterioso monolito como en '2001: A Space Odyssey' en el desierto de Utah

Lo que en un inicio era un vuelo de investigación para monitorear el comportamiento de los borregos cimarrones en el remoto sur de Utah, EUA, se convirtió en el hallazgo de algo completamente "fuera de este mundo" y que parecía sacado de la película de ciencia ficción "2001: A Space Odyssey" de Stanley Kubrick.

Agentes de la unidad Aero Bureau, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, volaban en helicóptero el pasado miércoles, en apoyo a la División de Recursos Silvestres, cuando se toparon con un misterioso monolito metálico brillante en medio del desierto.

A través de su cuenta de Instagram, la patrulla de carreteras de Utha compartió la imagen del hallazgo junto con el texto: ¿Sabías que @utahdpsaerobureau ayuda a @utahdwr a contar ovejas de cuerno grande cada año? Durante el conteo nos encontramos con esto, enterrado en medio de la nada... ¿qué crees que es? ???????".

El piloto de helicóptero Bret Hutchings le dijo a la emisora KSL-TV de Salt Lake City que la estela que descubrieron el pasado 18 de noviembre no tenía nada escrito visiblemente.

"Eso ha sido lo más extraño que he encontrado en todos mis años de vuelo", expresó Hutchings.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Cuando Hutchings y su tripulación volaban por el desierto contando borregos cimarrones. El equipo de vida silvestre notó que el monolito sobresalía de una roca y aterrizó el helicóptero para investigar.

"Uno de los biólogos es el que lo vio y simplemente volamos directamente sobre él", dijo Hutchings a KSL-TV. "Él estaba como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!' Y yo estaba como, '¿Qué?' Y él dijo: 'Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!", relató el piloto.

Al llegar ahí, encontraron en medio de la roca roja un monolito metálico brillante de aproximadamente 3 metros de altura que sobresalía del suelo.

"Estábamos bromeando acerca de que si uno de nosotros desaparece repentinamente, el resto huiríamos", dijo Hutchings a la emisora.

Aún así, el piloto mencionó que el monolito parecía plantado por una persona anónima en lugar de un extraterrestre, y el equipo de vida silvestre cree que la losa fue construida por un artista o fanático del hito de ciencia ficción de Kubrick.

"Supongo que es un artista de la nueva ola o algo o, ya sabes, alguien que era un gran seguidor (de ´2001: Odisea del Espacio´)", dijo, en referencia a una escena de la película de 1968 en la que aparece un monolito negro.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó a través de un comunicado que es ilegal instalar estructuras o arte sin autorización en terrenos públicos "sin importar de qué planeta sea".

"2001: Una odisea del espacio"

El monolito aparece en la película "2001: Una odisea del espacio" (1968) en momentos cruciales de la historia para proporcionar una conciencia superior a quienquiera que se cruce en su camino. Cuando los simios descubren el monolito se da a entender que la misteriosa losa enseña a las especies animales a usar huesos como armas. Más adelante en la película, el descubrimiento del monolito por la humanidad conduce a avances en la inteligencia artificial.

Redes sociales reaccionan

Tras darse a conocer el hallazgo, los usuarios de las redes sociales no se tardaron en especular sobre el origen del misterioso objeto, qué mensaje escondido guardaba, muchos otros no dudaron en comparar la estructura con una escena de la película '2001: Una odisea en el espacio' de Stanley Kubrick.

2020 ending by going full Kubrick on us. Utah Wildlife Resources discovered a monolith in the desert. Time to blast György Ligeti's "Requiem for Soprano..." https://t.co/oMyjy3BPhU



"That´s been about the strangest thing that I´ve come across out there in all my years of flying." pic.twitter.com/u9uD2KUGvb — Zack Sharf (@ZSharf) November 24, 2020

Mientras que otros minimizaron el descubrimiento alegando que todo puede pasar en el 2020, el cual ha sido un año con demasiados imprevistos.

Bajo estos argumentos, algunos internautas comenzaron a sugerir que el monolito podría ser un objeto extraterrestre.

I think they left something behind? pic.twitter.com/q0Sbu5FKyY — Gene Simmons (@GeneSim54132213) November 24, 2020

Sending the message to the alien monolith found in Utah pic.twitter.com/v5b9OBecaV — ?Sk Boz? (@skkboz) November 24, 2020

"Así que después de todo lo que ha pasado este año, el 2020 termina con una invasión alienígena", exclamó un usuario. Incluso, los agentes que realizaron el hallazgo creyeron en un inicio que se trataba de algo procedente del espacio o un dispositivo de la NASA.

So after all that's happened this year, 2020 ends with an alien invasion. ?? — Jason Peterson (@rellik68) November 24, 2020

"No somos más que simios, fascinados por un monolito de metal plateado. Luego procederemos a matarnos por él, y el vencedor evolucionará en seres inteligentes para viajar a lo desconocido, solo para ser convertido en un brillante orbe de luz que flota en la nada", comentó otro usuario, al tiempo que compartió una de las escenas del famoso filme.

We are nothing but apes, entranced by a silver metal monolith. We will next proceed to murder each other over it, and the victor shall evolve into intelligent beings to travel into the unknown, just to be turned into a bright orb of light floating in nothingness. pic.twitter.com/k8cRQHYYFz — Sean A. Cadét (@Sean_Cadet) November 24, 2020

Por su parte, las autoridades mencionaron que no se revelará la ubicación del monolito porque se encuentra en un área "muy remota" y temen que las personas puedan requerir rescate si intentan llegar al sitio por su cuenta.