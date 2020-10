Más de 47 mil dólares se recaudaron para desempleados de Disney

Después de la lamentable noticia, del masivo despido de 28 mil trabajadores por parte de Disney, en redes sociales se inició un movimiento para recaudar efectivo y ayudar a las personas desempleadas.

La iniciativa fue realizada por los blogueros Sarah y Tom Bricker, quienes fundaron un sitio de internet relazionado con Disney, a través de dicha página se pudo recaudar más de 47 mil dólares para ayudar a los trabajadores que fueron despedidos, debido a la pandemia.

La ayuda se realizó a través de Second Harvest Food Bank del centro de Florida, un banco de alimentos que esperaba reunir ayuda de 30 mil dólares, pero los apoyos nunca se detuvieron hasta alcanzar la dicha cifra.

Gracias a la ayuda de Second Harvest se consiguió incrementar el monto de 150 mil dólares a 300 mil dólares.

The layoffs at Disney, Universal, etc. have been heartbreaking. In an effort to help the local community, we´ve started a virtual drive at Second Harvest Food Bank. Thanks to an outpouring of support from fellow fans, this has raised $57,000 of our $60,0... https://t.co/Ol9tTw8d3G pic.twitter.com/YbydWIxK8n