"Un mundo feliz"... ¡de esclavos!

La propagación del Covid-19 ha generado un impacto global que expertos señalan, tendrá graves implicaciones en el modelo social, económico y político en toda la esfera mundial.

El cuestionado y criticado control de la pandemia con el encierro, medidas de control en la movilidad y uso forzoso de tecnologías, así como la imposición de vacunas y medicamentos, hace pensar que tal vez Huxley tenía razón en su visionaria novela "Un mundo feliz".

La mente brillante de Aldous Huxley previó el "Gran Reinicio" en su libro de 1933, "Un mundo feliz", y advirtió al mundo en una entrevista de 1958 con Mike Wallace.

Sin duda, esta es una entrevista que vale la pena entender, sobre todo ahora, en el contexto actual, donde el ser humano parece acercarse cada vez más al punto de no retorno en la pérdida de libertad individual, y acercándose más a seres transhumanistas que aceptan, incluso que aman su propia esclavitud.

El libro de Aldous Huxley imaginaba un orden mundial totalitario con una prisión panóptica sin paredes. Los ciudadanos son controlados con la droga "Soma", una droga feliz para mantener esclavizados a todos sin cuestionar su condición.

Es una novela escrita en 1931 y publicada en 1932. Situada en gran parte en un estado mundial futurista, habitado por ciudadanos modificados genéticamente y una jerarquía social basada en la inteligencia, la novela anticipa enormes avances científicos en materia de reproducción. tecnología, sueño-aprendizaje, manipulación psicológica y condicionamiento clásico que se combinan para hacer una sociedad distópica.

En esta entrevista, Huxley comparte puntos claves como la pérdida de nuestras libertades como individuos o seres humanos.

Wallace cuestiona sobre las fuerzas que están disminuyendo nuestras libertades

Según Huxley sobresalen las siguientes; aceleración de la sobrepoblación, aceleración de la sobreorganización y medios cada vez más eficientes de comunicación de masas.

Huxley:

"Lo que siento con mucha fuerza es que nuestra propia tecnología avanzada no debe sorprendernos. Esto ha sucedido una y otra vez en la historia con el avance de la tecnología, y esto modifica la condición social; de repente las personas se han encontrado en una situación que no previeron y haciendo todo tipo de cosas que realmente no querían hacer".

Uso de drogas

Huxley:

"En este libro mío, «Un mundo feliz», postulé una sustancia llamada soma, que era una droga muy versátil. Haría que las personas se sintieran felices en pequeñas dosis, les haría ver visiones en dosis medias y los enviaría a dormir en grandes dosis.

Creo que es muy probable que tengamos drogas que profundamente cambiarán nuestros estados mentales sin hacernos daño.

Quiero decir, esta es la revolución farmacológica que está teniendo lugar; que ahora tenemos poderosas drogas que cambian la mente que, fisiológicamente hablando, son casi sin costo. Quiero decir que no son como el opio o la coca... o la cocaína, que cambian el estado mental pero dejan resultados fisiológica y moralmente, terribles".

Wallace: ¿Qué vida en este mundo nuevo y feliz temerías tanto o cómo sería la vida?

Huxley:

"Si quieres preservar tu poder indefinidamente, debes obtener el consentimiento de los gobernados, y esto lo conseguirán, en parte, por las drogas como preví en «En un mundo feliz", y en parte por estas nuevas técnicas de propaganda.

Lo harán evitando el lado racional del hombre y apelando a su subconsciente y a sus emociones más profundas, su fisiología incluso, haciendo que realmente amen su esclavitud".

Wallace: ¿Cómo podemos preservar la integridad y reafirmar el valor del individuo humano?

Huxley:

"Bueno, En primer lugar, es una cuestión de educación. Creo que es terriblemente importante insistir en los valores individuales.

También es muy importante enseñar a las personas a estar en guardia contra el tipo de trampas verbales a las que siempre se les conduce".