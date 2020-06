Un muerto y 11 heridos en un tiroteo en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota.- Un hombre murió y 11 personas sufrieron heridas que no ponían en riesgo su vida en un tiroteo en Minneapolis, según dijo el domingo de madrugada la policía local.

La policía informó primero de diez personas hospitalizadas con "heridas de diversa gravedad", pero revisó las cifras en un tuit poco después de las 3 de la madrugada.

