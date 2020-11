Internautas descubren ubicación del monolito de Utah en Google Earth

Utah, EUA.- No cabe duda que algunos usuarios de redes sociales deberían de trabajar para el FBI o la CIA, y es que han dado con las supuestas coordenadas del misterioso monolito metálico descubierto en las profundidades del desierto de Utah.

A pesar de que las autoridades mencionaron que no se revelaría la ubicación de la estructura brillante porque se encuentra en un área "muy remota" y temen que las personas puedan requerir rescate si intentan llegar al sitio por su cuenta, los cibernautas iniciaron con la búsqueda a través de Google Earth.

Gracias al programa informático que muestra un globo terráqueo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, basado en imágenes satelitales, usuarios del foro 4chan dieron con la ubicación del monolito de metal y deducen que lleva ahí cuatro años. Según se informa, se colocó durante el 2016. Los internautas recopilaron imágenes de satélite para respaldar sus afirmaciones.

4chan has discovered the location of the Utah monolith. It sat there for over 4 years unnoticed. pic.twitter.com/me50ib6Xsg

Por otra parte, un participante de la red social Reddit mencionó que la losa fue colocada en las coordenadas 38.343080 °, -109.666190 °.

Sin embargo, el usuario de Twitter @_KevinColeman_ cree que el objeto ha permanecido allí por más tiempo. "De hecho, hay una roca negra en el lado izquierdo de la montaña que sirve como un mejor punto de referencia. No pude obtener las medidas exactas, pero definitivamente parece que estaba allí al menos en 2013, con posibles otros monolitos por encima. Bastante extraño".

Actually, there´s a black rock on the left side of mountain that serves as a better reference point. Couldn´t get measurements exact but definitely looks like it was there at least in 2013, with possible other monoliths above it? Quite strange pic.twitter.com/5PEtvipdOu