Twitter elimina cuenta de Trump de manera indefinida

Tras los disturbios que se presentaron en Washington el pasado miércoles a causa de las protestas de manifestantes pro Trump, y después de que el mandatario emitiera su postura acerca de los mismos, la compañía twitter decidió suspender completamente la cuenta del presidente saliente de los Estados Unidos.

El día de los disturbios en el Capitolio, Donald Trump emitió tres twitts, dos de los cuales la compañía efinió como incitadores de violencia por lo cual fueron eliminados y Trump recibió una advertencia.

A través de la cuenta de seguridad de Twitter, la compañía dio a conocer que tras analizar el historial de Trump en su cuenta han decidido suspenderla permanentemente.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y