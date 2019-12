Tunden a youtuber por subir fotografías tan íntimas de la muerte de su bebé

La estrella de YouTube, Brittani Boren Leach, compartió en sus redes sociales la trágica noticia de la muerte de su hijo de tres meses, respondiendo a los trolls que la criticaron por subir fotos tan íntimas.



Brittani optó por publicar unas sensibles fotografías informando sobre el estado de salud de su hijo, Crew, quien había sido llevado al hospital hace unos días.

La joven de 29 años compartió por primera vez una fotografía en Instagram de ella sosteniendo la mano de Crew el 26 de diciembre para "pedir desesperadamente oraciones".

Brittani dijo que descubrió que su hijo no respiraba después de que él se echara a dormir una siesta el día de Navidad.

Más tarde, Crew fue diagnosticada con un daño cerebral catastrófico, y en los días siguientes, Brittani compartió imágenes como ella y su esposo Jeff despidiéndose de Crew luego de su muerte el viernes.

En una imagen, se podía ver a Brittani acostada en una cama de hospital junto a su hijo después de su muerte, mientras que en otra, estaba agachada en lo que parecía ser el piso del hospital, con la cabeza entre las rodillas.

Pero algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron las intenciones de Brittani, quien tiene más de 136 mil suscriptores en YouTube.

El domingo, según los informes, Brittani compartió una captura de pantalla de un largo comentario que había visto en Instagram, que la criticaba por continuar compartiendo imágenes tan íntimas después de la muerte de su hijo.

"Simplemente no puedo entender cómo alguien puede tomarse fotos en momentos tristes como este", le comentaron.

En respuesta, Brittani dijo que había compartido las imágenes íntimas porque quería "que conocieran la vida de su hijo".

La estrella de YouTube, que tiene más de 10 millones de visitas, dijo: "Creo que siempre me he preguntado esto también. ¿Cómo podría una madre o un padre tomar fotos o videos en un momento como este? ¿Cómo tengo tiempo para socializar? medios de comunicación, unos momentos cada día? Por mucho que queramos borrar esto de nuestras mentes, tampoco queremos olvidarlo. Jeff toma nuestras fotos y yo tomo las suyas".

"Quiero fotos acostadas con mi bebé. Y quiero que se conozca su vida. Que signifique algo", dijo.

"La única forma en que tengo algo de fuerza en este momento es gracias a Dios. Si no has estado en mi lugar, considérate bendecido y ve a ver la televisión porque esta es mi vida real.

El esposo de Brittani, Jeff, también compartió sus pensamientos en Facebook, escribiendo: "Mi esposa y yo hemos recibido una afluencia de seguidores en varios canales de redes sociales. Apreciamos a todos los que quieren conectarse con nosotros para ofrecer su amor y apoyo.

"Desafortunadamente, también hay personas que no tienen intenciones puras cuando siguen o comentan sobre nuestra familia. Solo ellos pueden explicar sus motivaciones".

"Los últimos días han sido una pesadilla para nuestra familia.

"Amamos a nuestro hijo con todo nuestro corazón. No pedimos esto. No esperamos nada de nadie. No estamos preparados para la atención que estamos recibiendo".

El domingo, Leach compartió un mensaje que acompañaba la imagen de ella sentada en el piso del hospital, diciendo: "Todo es demasiado".

Ella describió cómo los órganos de su hijo serán donados para "salvar la vida de un niño", así como las dificultades de llegar a un acuerdo con "Nordstrom para comprar el vestido que usaré para el funeral de mi hijo".

Una campaña de GoFundMe había recaudado más de $ 112,000 para la familia el lunes por la noche.