Tu tipo de sangre te podría proteger del coronavirus

Estados Unidos.- Una reciente investigación realizada por 23adMe ha arrojado que existen diferencias en un gen (ABO), que influye en el tipo de sangre que puede afectar a la susceptibilidad del coronavirus.

23andMe es una empresa de renombre que se dedica a la realización de pruebas clínicas, los científicos de esta empresa, han analizado alrededor de 750 mil pruebas.

Durante la búsqueda del por qué algunos no presentan síntomas, se dieron cuenta de que los pacientes con sangre tipo O, tienen menos posibilidades de sufrir los estragos del COVID-19.

23andMe researchers have found that a person´s blood type, determined by the ABO gene, can affect differences in susceptibility to COVID-19. In particular, preliminary data indicates that O blood type might be protective against the virus. https://t.co/jQ2T48P9l0