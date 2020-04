Trump sugiere inyectarse Lysol; ¡Bajo ninguna circunstancia! dice la compañía

La compañía que fabrica el desinfectante Lysol y numerosos médicos y científicos se apuraron este viernes a advertir al público que no ingiera o se inyecte este tipo de productos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriese que podría ser un tratamiento contra el coronavirus.

En el curso de su casi diaria conferencia de prensa acerca de la pandemia de COVID-19, Trump especuló este jueves sobre supuestos métodos que podrían matar el virus, cuya infección ha afectado ya en Estados Unidos a más de 800.000 personas y ha causado casi 50.000 muertes.





"Supongamos que golpeamos al cuerpo con una luz, ya sea ultravioleta o muy poderosa y luego, digo yo, supongamos que llevamos la luz adentro del cuerpo, lo cual puede hacerse a través de la piel o de alguna otra forma"

"Y, además -prosiguió-, yo veo que el desinfectante, que lo noquea (al coronavirus) en un minuto, un minuto, y si hay una forma de hacer algo como eso inyectándolo adentro (del cuerpo), casi como una limpieza"

"Como líderes globales en productos de higiene y para la salud debemos dejar en claro que, bajo ninguna circunstancia, nuestros productos desinfectantes han de administrarse adentro del cuerpo humano (sea por inyección, ingestión o cualquier otra ruta"

Ante la clara demostración de ignorancia, usuarios de redes sociales compartieron imágenes en Twitter para burlarse de su mandatario.

When the advice is to inject #Dettol you know it's time to erect a statue. #MonumentalIdiot pic.twitter.com/mHDuVBG8JX — Nick Westerman (@bigtickHK) April 24, 2020

Yet again, the people who mocked the Church of the Forgiving Eagles use of #Dettol for healing purposes have been proved wrong.



Blessed is the Forgiving Eagle. pic.twitter.com/lEtds9cU9V — Pastor Alex (@PastorAlexLove) April 24, 2020

What have I woken up to?



"Wash thirteen times a day in Domestos, dry yourself on a sunbed each time for two hours, then inject a quart of Dettol, it's so simple, I've been doing it all my life and I look great, dont I look great? people always say I look great"#DrTrump #Dettol pic.twitter.com/zYr8ZjcJ01 — Superhaq (@superhaq) April 24, 2020