"No nos rendiremos": Trump ante próxima certificación de victoria de Biden

En un mitin a las afueras de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que nunca admitirá que perdió las elecciones, que jamás se rendirá y nunca concederá.

Por otro lado, Trump instó al vicepresidente Mike Pence a colocarse en favor del partido republicano y no certificar en el Congreso la victoria del demócrata Joe Biden.

"Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos la Presidencia (de Estados Unidos)", dijo Trump en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!