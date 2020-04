Trump: EUA podría exigir pruebas a viajeros internacionales

"Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas", señaló Trump en la Casa Blanca. "Los vamos a estudiar en un futuro muy cercano".

Trump añadió que no se ha determinado aún si los tests los realizaría el gobierno federal o las aerolíneas. "Tal vez sea una combinación de ambos", agregó.

Las declaraciones del presidente se produjeron durante un evento sobre un programa de préstamos pensado para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la pandemia, el Programa de Protección de Salarios. La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ha procesado más préstamos en 14 días que en los 14 años anteriores, apuntó Trump.

Antes en el día, durante una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el presidente defendió la gestión de su gobierno en la pandemia y prometió ayudar a los estados para que vuelvan a reactivar su economía con seguridad.

Trump, sentado junto a DeSantis en la Oficina Oval, insistió en que Estados Unidos estaba haciendo suficientes pruebas para proteger a los estadounidenses que se reincorporan a la fuerza laboral. Su gobierno ha sido duramente criticado por no supervisar tests generalizados, pero Trump dijo que ninguna cantidad habría sido nunca suficiente para los críticos en los medios.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!

We are doing far more, and better, Testing than any other country in the world, and yet the media does nothing but complain. No matter how good a job is done, the same as with the Ventilators, they will never say we are doing a great job, they will only viciously gripe!