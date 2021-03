Trump descarta crear nuevo partido, pero asegura retorno en 2024

Donald Trump tuvo su primera aparición pública este tras dejar la embestidora presidencial de Estados Unidos; fue ese domingo en un evento político afín a los valores que defiende, cuando el magnate neoyorquino descartó crear un nuevo partido, pero sí dejó ver su intención de presentarse a las elecciones de 2024.

I may even decide to beat them a third time - Donald Trump talking about the democrats in 2024. I see him all the time but I still miss him on the world stage. Simply awesome! pic.twitter.com/KjkQgpJ0ZS