Trump da su primera entrevista como expresidente; continúa alegando fraude

Desde el pasado 20 de enero, fecha en la que dejó la casa blanca el originario de Nueva York no había concedido entrevistas a ningún medio.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ofreció este miércoles su primera entrevista desde que abandonó la Casa Blanca el 20 de enero para hablar de su amigo Rush Limbaugh, un popular comunicador conservador fallecido hoy, en una conversación en la que insistió en sus acusaciones infundadas de fraude en las pasadas elecciones y criticó al Partido Republicano.

Trump, que se encuentra en su club de golf de Mar-a-Lago, en Florida, intervino telefónicamente en la cadena de televisión Fox News para elogiar la figura de Limbaugh, que lo entrevistó en varias ocasiones.

También tuvo palabras muy elogiosas para Limbaugh, a quien calificó de "leyenda": "Nunca va a volver a haber otra persona como él". En esa línea, destacó su facilidad "para hablar durante dos o tres horas", y remarcó que, pese a que "lo amaran o no, la gente lo respetaba".

En el marco del segundo juicio político en su contra, el ex presidente republicano fue absuelto el pasado sábado de los cargos de "incitación a la insurrección" en los disturbios en el Capitolio. Pese a que 57 senadores votaron a favor de la condena al ex mandatario, la cifra no alcanzó los dos tercios (67 votos) necesarios para hacerlo.

Después de que se conociera el resultado de la votación del Senado, el equipo de Trump difundió una declaración en la que el ex mandatario denunció una "caza de brujas" y prometió "seguir" defendiendo "la grandeza de Estados Unidos". "Nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento, Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), acaba de empezar", dijo.

"En los próximos meses, tendré mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestra increíble aventura por la grandeza de América", agregó.