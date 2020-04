Trump anunciará 'en breve' cuándo se reactivará la economía de EUA

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los medios de comunicación que aseguran que es decisión de los gobernadores levantar las medidas que limitan la actividad económica y no del presidente o del gobierno federal.

"Con el fin de crear conflictos y confusión, algunos de los falsos medios de comunicación dicen que es la decisión de los gobernadores abrir los estados, no la del Presidente de los Estados Unidos y el Gobierno Federal. Que se entienda completamente que esto es incorrecto", publicó en su cuenta de Twitter sobre la decisión de reiniciar la economía.

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly!