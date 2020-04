Trump amenaza con destruir buques iraníes

Trump hizo la amenaza por tuit, sin hacer referencia a incidente específico alguno. La Casa Blanca de inmediato no ofreció detalles. La Quinta Flota de la armada estadounidense, anclada en Bahréin, remitió cualquier pregunta al Pentágono, que a su vez las remitió a la Casa Blanca.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.