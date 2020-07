Trump amenaza con dejar sin fondos a escuelas que no reabran

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump amenazó el miércoles con privar de fondos públicos a las escuelas que no reabran este otoño y fustigó a funcionarios de su propio gobierno por emitir directrices para la reapertura escolar que según él son excesivas.

Por medio de Twitter, Trump argumentó que países como Alemania, Dinamarca y Noruega han reanudado clases "sin ningún problema" y denunció que los demócratas quieren mantener cerrados los planteles puramente por razones políticas.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!