Trudeau confirma que 63 canadienses murieron en el accidente aéreo en Irán

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó este miércoles que al menos 63 canadienses han muerto en el accidente de un Boeing 737-800 de la aerolínea ucraniana UIA, que se estrelló en las cercanías de Teherán poco después de despegar de la capital iraní.

Trudeau afirmó en un comunicado que el accidente, que se produjo en la madrugada del martes, "ha costado la vida de 176 personas, incluidas 63 canadienses".

"En nombre del Gobierno de Canadá, Sophie (la esposa de Trudeau) y yo ofrecemos nuestras más profundas condolencias a los que han perdido familiares, amigos y seres queridos en esta tragedia", declaró el primer ministro canadiense.

Heartbreaking news from Tehran this morning: 176 people, including 63 Canadians, have lost their lives in a tragic plane crash. My thoughts are with all those who are mourning the loss of family members, friends, and loved ones. https://t.co/rSTTbGj0oG