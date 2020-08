Tren de pasajeros se descarrila en Escocia; ´Extremadamente grave´: Nicola Sturgeon, primer ministra

Un tren de pasajeros se descarriló a su paso por las vías férreas de Stonehaven, en Escocia. Pese a que la primer ministra Nicola Sturgeon informó que fue un accidente "sumamente grave" , no se ha informado si alguien murió o resultó herido.

El accidente se suscitó a 160 kilómetros del noreste de Edimburgo.

This is an extremely serious incident. I´ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36