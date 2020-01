Tras sismo, suelo de Puerto rico de desplazó 14 centímetros

A través de mapas satélitales se observa el desplazamiento del suelo.

La NASA informó que el suelo de Puerto Rico se desplazó 14 centímetros hacia abajo y ligeramente hacia el oeste, tras el terremoto de magnitud 6.4.

Los mapas de desplazamiento de la superficie muestran dónde cambió la elevación entre el 2 de enero y el 14 de enero, lo que indica alrededor de seis pulgadas de descenso de la superficie en la región sur de Puerto Rico.

Un segundo mapa muestra 120 deslizamientos de tierra, que indican las áreas de mayor temblor.

Data from space are helping track damage from earthquakes in Puerto Rico. @NASA scientists have created and provided maps of likely damaged areas to agencies like @USGS, @fema and @HHSGov to assist in disaster response.https://t.co/p6gFcgQA47 pic.twitter.com/AiOQdiJZOc