Trabajadores de la ONU tienen sexo en auto oficial

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado diciendo estar "conmocionada y profundamente perturbada" por un video divulgado que muestra a una pareja aparentemente teniendo sexo en uno de sus autos oficiales en Israel.

El escandaloso video viral, filmado en Tel Aviv, muestra a una mujer con un vestido rojo saltando sobre las piernas de un hombre, cómodamente instalados en el asiento trasero de un SUV blanco con marcas de la ONU, junto a otros ocupantes a bordo.

La ONU confirmó que todos los ocupantes del vehículos son trabajadores de la organización, que trabajan en la Organización de Supervisión de Tregua de las Naciones Unidas (UNTSO), una fuerza de paz con sede en Jerusalén.

#UN workers caught having a nice time in a UN vehicle. The United Nations has said they are investigating the sexual scandal that was filmed in Tel Aviv. pic.twitter.com/TjWeZ2R8GH