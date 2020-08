Se forma Tormenta 'Kyle' en Costa Atlántica de Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Josephine se aferraba el viernes a su estatus de tormenta tropical, mientras la tormenta tropical Kyle se formaba por la tarde en el océano Atlántico frente a la costa de Nueva Inglaterra, con fuertes vientos pero sin grandes centros de población en su trayectoria prevista.

Kyle se encontraba a unos 300 kilómetros (185 millas) al sureste de Atlantic City, Nueva Jersey, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). Se desplazaba con dirección este-noreste a 27 km/h (17 mph) y se esperaba que se alejara rápidamente de tierra firme en los próximos días, dijo el NHC.

Las tormentas tropicales tienen vientos máximos sostenidos entre 63 y 117 km/h (39 y 73 mph). No se emitieron avisos preventivos.

Josephine tenía vientos sostenidos máximos de 65 km/h y estaba a unos 740 kilómetros (460 millas) al este de las Islas de Sotavento del norte, de acuerdo con el NHC. Se espera que Josephine se fortalezca durante la noche pero que se debilite durante el fin de semana, dijeron los meteorólogos.

