Rusia registrará la primera vacuna Covid-19 del mundo el 12 de agosto

RUSIA.- El Centro Gamelei de Moscú podría registrar la primera vacuna contra el coronavirus del mundo el próximo miércoles 12 de agosto, reveló el viceministro de salud de Rusia, Oleg Gridnev.

Gridnev anunció que los trabajadores médicos y los ancianos serían los primeros en aplicarse dicha vacuna para la inmunización.

El ministro principal del departamento, Mikhail Murashko, había dicho la semana pasada que se planeba comenzar un programa de vacunación masiva a nivel nacional en octubre. Murashko agregó que todos los gastos serían cubiertos por el gobierno.

"El registro de la vacuna desarrollada en el Centro Gamelei se llevará a cabo el 12 de agosto", dijo Gridnev a los periodistas en Ufa el viernes por la mañana, según lo citado por RIA Novosti.

"Ahora la última etapa, la tercera, está en marcha. Esta es la parte de prueba y es extremadamente importante. Tenemos que entender que la vacuna en sí debe ser segura", dijo, de acuerdo con el portal RT.

El Ministerio de Salud, en un comunicado oficial, aclaró que "se están examinando los documentos requeridos para el registro de la vacuna desarrollada por el Centro Gamelei, incluidos los datos de los ensayos clínicos. La cuestión de su registro se decidirá sobre la base de los resultados del examen ".

Los ensayos clínicos de la fórmula comenzaron en la Universidad Sechenov de Moscú el 18 de junio. En un estudio en el que participaron 38 voluntarios, aprobó protocolos de seguridad. Se observó que todos los que participaron desarrollaron inmunidad a la infección.

La velocidad con la que Rusia ha logrado investigar y aprobar una fórmula ha llamado la atención en Occidente, pero Vadim Tarasov, un destacado científico de Sechenov, dijo que el país tenía una ventaja, ya que ha pasado los últimos 20 años desarrollando habilidades en este campo. campo y tratando de comprender cómo se transmiten los virus, dijo en entrevista al portal ruso VZGLYAD.

La prisa es bastante fácil de comprender si se considera el efecto que ha tenido Covid-19 en el país más grande del mundo.

La tecnología detrás de la vacuna rusa se basa en adenovirus, el resfriado común. Creadas artificialmente, las proteínas de la vacuna replican las de Covid-19, desencadenando "una respuesta inmune similar a la causada por el propio coronavirus", dijo Tarasov. En otras palabras, la inmunización es similar a haber sobrevivido al virus, pero sin sus riesgos mortales.

"Hay muchas enfermedades diferentes, desde la viruela y la poliomielitis, de las cuales las vacunas se han convertido en una verdadera salvación. Fueron vacunados en la infancia y olvidados. Pero todas estas son enfermedades terribles que han matado a mucha gente. Por tanto, la respuesta a la pregunta de si se necesita una vacuna es obvia".

Por su parte, el director del Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, dijo que las partículas del coronavirus en la vacuna no pueden dañar el cuerpo, porque no están vivas y no pueden multiplicarse. Al mismo tiempo, pueden causar molestias en el paciente, ya que hacen que el sistema inmunológico funcione de manera más activa. Debido a esto, la temperatura también puede aumentar, pero el problema se elimina con una pastilla de paracetamol, especificó, de acuerdo con el diario ruso Lenta.Ru .

¿Cómo fue la prueba de seguridad de la vacuna?

Vadim Tarasov, dijo que se realizaron pruebas preclínicas para confirmar la seguridad en animales de laboratorio, por lo que el Ministerio de Salud emitió rápidamente un permiso para una "clínica", aseguró.

"Era necesario asegurarse de que la inmunidad no apareciera debido al coronavirus transferido imperceptiblemente, sino a la vacuna en sí. Luego, 38 personas fueron seleccionadas por muestreo aleatorio, correlacionadas con los principales grupos de población, quienes fueron enviados al hospital para los ensayos de vacunas reales. Algunos recibieron la vacuna una vez, otros dos, para fortalecer la fortaleza del sistema inmunológico: así fue como se determinó el método de vacunación óptimo en términos de eficiencia".

"Como resultado, podemos hablar sobre la seguridad y la buena tolerabilidad del medicamento. Un pequeño porcentaje de voluntarios experimentó efectos secundarios mínimos: fiebre durante uno o dos días y dolor de cabeza, que es una respuesta estándar a cualquier vacuna".

Entrevista completa con VZGLYAD aquí.