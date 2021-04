Tiroteo en Frederick, Maryland: hay al menos dos heridos

De acuerdo a reportes de las autoridades, se confirma tiroteo en Frederick, Maryland, que ha dejado al menos dos personas heridas.

Las autoridades acudieron a la zona, y habrían abatido al tirador, según información de Fox News.

#USNavy can confirm there was an active shooter incident at Fort Detrick, MD involving U.S. Navy Sailors. We will continue to update with additional details as the situation evolves.