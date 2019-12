Tiroteo en Moscú, Rusia deja varios heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido hoy cerca del edificio del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en el centro de Moscú, según informan fuentes oficiales.

"Un desconocido abrió fuego contra el número 12 de la calle Bolsháya Lubianka. Hay heridos", según informó la oficina de prensa del FSB.

Según otros medios, varias personas habrían muerto en el ataque, entre ellos asaltantes y agentes de los servicios de seguridad.

#BREAKING : Moscow, Russia - Active shooter near the FSB security headquarters. - At least 3 dead including a police officer#Moscow #??????pic.twitter.com/0mJmOmbgQX