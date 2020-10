VIDEO: Noviazilla embosca a su prometido y le exige que se case con ella ahí mismo

LAS VEGAS, EUA.- Una "noviazilla" fue captada mientras le tendía una emboscada a su pareja en el trabajo para exigirle que se casara con ella en el momento, o su relación se terminaba.

El momento fue grabado por la usuaria de TikTok @boymom_ashley en la popular cadena estadounidense Target, en Las Vegas.

Y tal parece que la chica se cansó de esperar a que su prometido le diera largas en la fecha de la boda, pues se puso un vestido de novia y acompañada de su dama de honor y un pastor y acudió a la tienda donde se encontraba su novio trabajando.

"Me pusiste este anillo en mi dedo hace dos años y es hora de hacerlo o salir. Nos vamos a casar ahora mismo o me voy. Estoy fuera. He terminado. Traje un pastor, traje a Emily, ella es mi dama de honor", se escucha decir a la desesperada novia a su prometido, que en ese momento estaba reabasteciendo los estantes con disfraces de Halloween.

En ese momento, se da cuenta de que varios clientes la están observando, la novia, que está temblando físicamente, dice hola y les explica que "finalmente lo está haciendo comprometerse".

La demanda de la chica parece funcionar cuando su pareja comienza a seguirla fuera de la tienda donde presumiblemente se casarán, sin embargo, el prometido parece confundido y dice:

"¿Podría alguien habérmelo dicho entonces?".

Lamentablemente, la tiktoker no capturó más videos de la pareja, por lo que no sabemos si se casaron o no.

Las Vegas es famosa porque uno puede casarse casi al instante, por lo que es posible de que salieran de la tienda y fueran directamente a una ceremonia

Aunque también pudo haberse tratado de una escena montada ya que junto a la novia también se encontraba un chico que se encontraba grabando todo con su celular.

El video que se hizo viral suma hasta el momento casi 6 millones de reproducciones y mucha gente ha comentado la publicación.

"¿Ha funcionado esto alguna vez? ¡Esto es una locura! Si estuviera considerando casarme con una persona y ella hiciera esto, nuestra relación terminaría de inmediato", "¿No podía esperar a que terminara su turno para hacer su rabieta?", "Huye lo más rápido posible de ese nivel de locura", son algunos de los miles de comentarios que han dejado los usuarios.