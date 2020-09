¡Cuidado! Video de suicidio se vuelve viral en Tik Tok; cancelan cuentas que lo compartan

LONDRES.- TikTok informó que está trabajando para eliminar el video de un hombre que aparentemente se quitó la vida y está bloqueando a los usuarios que traten de compartir el clip en la popular plataforma.

Este es el ejemplo más reciente de la lucha continua de las grandes compañías tecnológicas para vigilar sus plataformas en busca de contenido dañino mientras crece la presión de los reguladores.

El video fue transmitido en vivo originalmente en Facebook antes de circular en otras plataformas incluyendo TikTok, dijo la compañía.

No dio más detalles sobre el video, pero informes noticiosos dicen que ha estado circulando en TikTok desde el domingo y que muestra a un hombre disparándose con una pistola.

El presidente Donald Trump ordenó al propietario de Tiktok, la firma china ByteDance, que venda sus operaciones en Estados Unidos por preocupaciones sobre la ciberseguridad y la censura. La plataforma se ha vuelto muy popular entre los adolescentes en gran parte debido a los algoritmos de la compañía, que deciden qué videos ven los usuarios, sin primero requerirles que sigan a otros usuarios o especifiquen sus preferencias.

Facebook dijo que eliminó el video original el mismo día en que se transmitió el mes pasado y que ha "utilizado tecnología de automatización para eliminar copias y cargas desde ese momento".

Los usuarios de las redes sociales han estado advirtiendo a otros sobre los clips, diciendo que algunos han sido editados para incluir tomas de gatos para engañar a los espectadores. Otros están publicando una captura de pantalla del comienzo del video para que la gente sepa qué clips evitar.

TikTok exhortó a las personas que tengan pensamientos suicidas o preocupadas por alguien que busquen apoyo profesional.

De acuerdo a información de redes sociales, el hombre que aparece en el video que comenzó a viralizarse poco después del suceso, el 31 de agosto, es identificado como Ronnie McNutt, de 33 años, mientras estaba sentado frente a un escritorio en su casa en Mississippi.

Today. Is a sad day. Our fellow Ronnie McNutt died today. On a Facebook live stream. As I know, he was a really nice guy. But he was depressed. And well. He um. Committed suicide. He shot himself with a shotgun. Please retweet this so other people can know what happened. pic.twitter.com/h5rPi6QiTE