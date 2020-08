Nebraska es el primer estado en prohibir el uso de Tik Tok en EUA

ESTDOS UNIDOS.- Nebraska se ha convertido en la primer región de EUA en prohibir el uso de TikTok en teléfonos del estado, luego de que el gobernador Pete Ricketts, diera el anuncio durante una conferencia este miércoles 12 de agosto.

La prohibición se debe a que "el gobierno chino realiza esfuerzos encubiertos para acceder a datos confidenciales de gobiernos, empresas e individuos de EUA", explicó el gobernador y destacó que "TikTok tiene la obligación legal de proporcionar datos de sus usuarios al régimen comunista del país a pedido".

To maintain the security of data owned by the State of Nebraska, and to safeguard against the intrusive cyber activities of China´s communist government, we´ve made the decision to ban TikTok on State devices.https://t.co/ONfq3RQW6W