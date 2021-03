Texas elimina mandato de uso obligatorio de cubrebocas

Los gobiernos estatales de Texas y Mississippi anunciaron este martes que levantarán el mandato de uso obligatorio de cubrebocas, impuesto desde hace algunas semanas.

Greg Abbot, gobernador de Texas, dio a conocer que eliminará esta medida, además de que ya no habrán límites en la cantidad de clientes al interior de restaurantes y comercios de giro alimenticio.

Será a partir del 10 de marzo cuando entren en vigor estas nuevas normas, aunque el mismo Abbott señaló que, pese a las nuevas normativas, la responsabilidad social individual seguirá teniendo un papel importante.

Esto se ha determinado luego de que Texas redujera considerablemente los niveles de casos y defunciones por Covid-19.

Por otro lado, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves anunció que la restricción será eliminada a partir de mañana, además que negocios de comida podrán operar a su completa capacidad.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time!