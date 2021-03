Texas aplica más de 200 mil vacunas contra Covid-19 por día

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que el estado reportó un registro diario de vacunaciones por 229 mil 490 dosis aplicadas, mientras que en la última semana de febrero se aplicaron un millón 220 mil 577 inyecciones.

Today...Texas has the lowest COVID hospitalizations since October 24th.



The positivity rate is the lowest since October 14th--and has steadily declined for 2 straight months.



We gave a daily record of vaccinations: 229,490.



In the last week we gave 1,220,577 vaccine shots.