Suspende Sudáfrica vacuna de AstraZeneca; ¿qué dice su investigación?

Sudáfrica excluirá la vacuna AstraZeneca de su plan de vacunación luego de que una investigación demostrara la baja eficiencia del fármaco ante la nueva variante del Covid-19, reportó la agencia Reuters .

El pasado domingo, el ministro de salud Zweli Mkhize informó que el gobierno sudafricano esperará obtener el consejo de científicos para proceder en este caso.

South Africa will put on hold use of AstraZeneca's coronavirus vaccine after research showed it was less effective at preventing moderate and mild infections from a variant that has been driving the country's second wave https://t.co/VIQSS9umXE pic.twitter.com/TnCSPisMnf