Surge #LadyZote: mujer enfurece al recibir jabón en despensa

Una mujer, originaria de Honduras, no pudo ocultar su enojo al abrir una despensa, ya que dicho paquete contenía una barra de jabón Zote, típico para lavar ropa.

En el video, publicado en redes sociales, se observa cuando la mujer abre la bolsa de plástico y comienza a sacar los víveres.

Entre los insumos, la hondureña saca el jabón de barra rosa.

"Jabón de perro nos mandaron. Este jabón es para bañar perros, no para la gente", grita la mujer.

Además, alega que con esa despensa "no se come 15 días" y se queja porque no le mandaron papel higiénico.

Los paquetes de ayuda provenían de Guillermo Maldonado, un líder de una iglesia local, los cuales habría repartido después de lluvias que han afectado la región de la playa de Cucamel.

"Esta mierda no sirve, este jabón de perro que nos mandaron, este jabón es para bañar perros, no para bañar gente, Maldonado", gritó la mujer.

La reacción de la mujer ha causado polémica en Internet, pues muchos creen que debería de estar agradecida de haber recibido aunque sea un poco de ayuda por parte del gobierno de su país.

Internautas, ya han apodado a la mujer #LadyZote y han salido a la defensa de el jabón, haciendo a la mujer protagonista de varios memes.