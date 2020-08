Supremacista blanco enloquece y golpea a mesera dentro de un restaurante

Florida.- En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve la actitud violenta que un hombre supremacista blanco tuvo contra una mesera, pues la golpeó dentro de un restaurante.

Recientemente, un hombre estadounidense causó cierto pánico en un restuarante ubicado cerca de Sarasota, Florida, pues con el torso descubierto y vistiendo bermudas comenzó a gritar que era un "supremacista blanco", ocasionando disturbios dentro del lugar.

Ante la actitud violenta que comenzó a tener, una de las meseras le pidió que se retirara, pues asustaba a los comensales del lugar; sin embargo, el hombre no se lo tomó de buena forma, por lo que la golpeó frente a todos.

De esta forma, algunos hombres se abalanzaron contra él para detenerlo mientras llegaban las autoridades. El agresor fue detenido por la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, donde se identificó como Nicholas Arnold Schock, de 36 años.

A self-proclaimed white supremacist in Florida attacks an innocent woman after praising Donald Trump pic.twitter.com/vCec0xn87S