Suman más de 50 muertos en estampida en funeral de general Soleimaní en Irán

Más de 50 personas murieron en una estampida este martes durante el funeral en la ciudad de Kerman del comandante Qasem Soleimaní, cuyo asesinato por Estados Unidos llevó al Parlamento iraní a designar al Pentágono grupo terrorista.

La tragedia, cuyas causas exactas se desconocen, se produjo cuando cientos de miles de personas daban su último adiós al comandante de la Fuerza Quds, originario de Kerman, en el sur de Irán.

El director general de la Organización de Medicina Forense de Kerman, Abas Amian, informó de que están identificando a las 50 víctimas mortales y que los decesos fueron por asfixia, según la agencia Tasnim.

Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran situaciones de caos y pánico y personas tendidas en el suelo pisoteadas a las que otros ciudadanos intentan reanimar aplicando primeros auxilios.

Mujeres, hombres, ancianos y niños se encuentran entre las víctimas de la estampida en Kerman, cuyos hospitales están en máxima alerta y adonde se trasladó el ministro de Salud, Said Namakí, para supervisar y dirigir las labores de emergencia.

Los heridos superan, además, los dos centenares, según el director de la Organización de Emergencias, Pir Hosein Kolivand, quien explicó que la tragedia se debió a la afluencia masiva de ciudadanos a las exequias.

UNA DESPEDIDA MULTITUDINARIA

La multitud se congregó en la plaza Azadí y sus alrededores para recibir el féretro de Soleimaní, quien iba a ser enterrado en el cementerio de Kerman en una sección donde ya descansan otras personas consideradas mártires por la República Islámica.

El entierro del comandante fue retrasado a causa de la estampida, según el comité organizador de las exequias, que pidió a la población que abandone gradualmente la zona para evitar más desgracias.

Los asistentes a las exequias portaron fotografías del general y banderas iraníes, al tiempo que clamaron venganza contra EUA, responsable del bombardeo que acabó con la vida de Soleimaní el pasado viernes en Bagdad.

Durante la ceremonia, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hosein Salamí, advirtió de que Irán se vengará de forma "dura y decisiva" de EUA.

