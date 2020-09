Perro busca nuevo amo con letrero de cartón; Su dueña murió de COVID-19

Perú.- En redes sociales se ha vuelto viral el caso de un perro identificado como Chester, el cual ha conmovido a los internautas por buscar ser adoptado luego de que perdió a su dueña, quien falleció al contagiarse de Covid-19.

La pandemia ha provocado una gran cantidad de muertes alrededor del mundo, haciendo que diversas personas perdieran a sus familiares o incluso algunas mascotas a sus dueños, como es la historia de un perro mestizo que se quedó solo, luego de que su propietaria falleció tras contagiarse del virus.

Chester vivía con una mujer que se dedicaba al comercio dentro del mercado Andahuaylas, el cual se encuentra en el distrito de Santa Anita, en Perú. Pero, tras la muerte de su dueña, nadie podía hacerse cargo de él.

Fue así que un albergue para animales lo rescató para que así no se convirtiera en un perro de la calle, por lo que durante los últimos días ha recibido cuidados para después ser puesto en adopción.

De acuerdo con el testimonio del albergue, Chester recibió un poco de ayuda por parte de los locatarios del mercado, quienes ya lo ubicaban. De esta forma, le colocaron un pequeño letrero de cartón en el que explicaba su situación y que buscaba ser adoptado.

Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!