Striper cae de cinco metros de altura tras perder el equilibrio y se hace viral

Por medio de redes sociales se hizo viral un video donde se puede ver como una bailarina de pole dance cayó de una altura de cinco metros mientras se disponía a hacer una de sus acrobacias.

En el video se puede ver a la striper de nombre Genea Sky, bailando en el tubo cuando de repente pierde el equilibrio y cae de forma abrupta al piso.

Lo que más impresionó no fue la caída, sino que la mujer a pesar del accidente, continuó bailando con movimiento de twerk junto a un par de compañeras.

Por medio de Twitter, la bailarina dijo que requiere de una cirugía para poder reconstruir una parte de la mandíbula, pues sufrió fractura y además perdió algunos dientes.

La bailarina de Texas, Estados Unidos, creó una solicitud en la plataforma GoFundMe, para obtener recursos para solventar su recuperación. Algo que levantó polémica ante la falta de servicios médicos para las mujeres que se dedican a este tipo de trabajos en los clubes nocturnos.

Thank you everyone ?????? pic.twitter.com/y2U8kPMdpT