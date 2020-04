Sorprende gran manada de elefantes salvajes cruzando una carretera en Tailandia

Las imágenes de una gran manada de elefantes salvajes fue captada por un internauta quien compartió el momento en sus redes sociales.

En el video se puede ver a los elefantes de diferentes tamaños cruzando la carretera en la provincia de Chachoengsao, al este de Bangkok en Tailandia.

De acuerdo con un canal de Youtube Jackiso Foto2you, más de 50 elefantes del Santuario de Vida Silvestre Ang Rue Nai se alinearon para cruzar la carretera.

Ciudadanos veían son asombro a lo lejos el cruce de estos maravillosos animales.

???? #Thai netizen shared a video of a big herd of wild #elephants crossing road in Chachoengsao province, east of #Bangkok, Thailand. The video showed the road was blocked by many sizes of elephants which properly crossed the road. pic.twitter.com/4QeQKQsRJh